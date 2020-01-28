Попутчики рассказали, где видели в последний раз пропавшую на Дону девушку из Туапсе



Выяснились некоторые обстоятельства пропажи девушки, которую разыскивают в Ростовской области. Вечером 29 января появилась ориентировка на поиск 32-летней Ксении Литвиновой.



Девушка 30 декабря выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, воспользовавшись популярным сервисом поиска попутчиков. Родственники созванивались с ней в последний раз 2 января. Ксения сказала, что ей оставалось два часа езды до Краснодара. После этого телефон стал недоступен. До Туапсе она не доехала. Предварительно сообщалось, что водитель высадил Литвинову недалеко от Ростова. Он вышла из салона, и больше её никто не видел.



Сейчас стало известно, где именно пропала девушка. Как сообщили в пресс-службе BlaBlaCar, пассажиры утверждают, что она вышла в районе Каменска-Шахтинского.



- Мы уже связались с родственниками девушки, полицией и поисковым отрядом. Контакты попутчиков и водителя установлены. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти Ксению как можно скорее, - добавили в компании.



Рост пропавшей — 150 сантиметров. У неё чёрные волосы. Из особых примет: родинка на подбородке и небольшой шрам на лбу. Была одета, скорее всего, в чёрные брюки и серую куртку, на ногах — светлые кроссовки.



Если вы знаете, где находится Ксения Литвинова, позвоните по номерам: 8-908-675-71-92, 112 или 02.