Женщина, похитившая в Сальске младенца, получила пять лет колонии
Жительнице Республики Калмыкия вынесли приговор за похищение младенца в Сальске. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Происшествие случилось 25 июля 2020 года. В тот день 41-летняя Елена Тимофеева проникла через окно в одну из палат родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района. Пока роженица была в уборной, Елена завернула двухдневного мальчика в пакет и сбежала из медучреждения.
Супругу она сказала, что малыш - их собственный ребенок. Однако вскоре выяснилось, что она обманула мужа, когда к ним домой заявились правоохранители. Тут-то и выяснилась вся правда. Радость рождения ребенка омрачилась скамьей подсудимых.
На фото: похищенный ребенок с родными мамой и папой.
Для Владимира стало настоящим ударом, что жена пошла на такое преступление. Все девять месяцев он лелеял жену и ухаживал за ней во времени беременности. Женщина часто брала больничные на работе, жаловалась на тошноту и потерю сознания. А также присылала фото УЗИ мужу и постоянно общалась с врачом, у которого якобы состояла на учете (оказалось, что такого врача не существует). Когда пришло время рожать, он отвез ее к больнице. Через некоторое время Елена попросила забрать ее рано утром - на остановке рядом с больницей.
Когда пара приехала домой в Республику Калмыкию вместе с украденным ребенком, их уже ждала полиция. Мальчика забрали и отдали родной маме, а Елену Тимофееву отправили в СИЗО. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
На фото: Елена с дочерью и бывшим супругом.
Свою вину женщина признала. Она рассказала, что пойти на такой шаг ее толкнул страх остаться без мужа. К слову, только из-за беременности Владимир решил на ней жениться. Она придумала эту беременность и пошла на похищение малыша, чтобы выйти замуж. Однако после задержания супруги мужчина подал на развод.
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
У Елены остались двое детей от первого брака. Бывший муж осужденной признался, что до сих пор любит ее, несмотря на измену. Владимир, ради которого Елена пошла на преступление, сразу подал на развод, как только вскрылась правда о ребенке.