Жена ростовского рэпера Басты призналась ему в любви

Жена ростовчанина Басты Елена Пинская рассказала о своих чувствах к супругу. Она опубликовала в своем инстаграме пост, посвященный рэперу.- У меня очень важная информация и хорошая фотография, - написала Елена. - Я люблю тебя целых 13 лет!Всего за час публикация набрала более 10 тысяч лайков. В комментариях многие подписчики восхитились их отношениями и прочным союзом.Напомним, Елена познакомилась с Василием Вакуленко в 2007 году в клубе, в котором часто выступал ростовский музыкант. Спустя два года они поженились. Сейчас у них две дочери: 10-летняя Мария и 7-летняя Василиса. Семья живет в Москве, но часто бывает и на родине Василия Вакуленко - в Ростове.Пара считается образцовой: Василий посвящает песни своей любимой, а она помогает писать ему новые альбомы. Несмотря на это, Елена говорит, что в семье случаются конфликты, тем не менее, они легко справляются с трудностями в семье.