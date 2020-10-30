Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жена ростовского рэпера Басты призналась ему в любви

Жена ростовского рэпера Басты призналась ему в любви
Жена ростовчанина Басты Елена Пинская рассказала о своих чувствах к супругу. Она опубликовала в своем инстаграме пост, посвященный рэперу.

- У меня очень важная информация и хорошая фотография, - написала Елена. - Я люблю тебя целых 13 лет!

Всего за час публикация набрала более 10 тысяч лайков. В комментариях многие подписчики восхитились их отношениями и прочным союзом.

Напомним, Елена познакомилась с Василием Вакуленко в 2007 году в клубе, в котором часто выступал ростовский музыкант. Спустя два года они поженились. Сейчас у них две дочери: 10-летняя Мария и 7-летняя Василиса. Семья живет в Москве, но часто бывает и на родине Василия Вакуленко - в Ростове.

Пара считается образцовой: Василий посвящает песни своей любимой, а она помогает писать ему новые альбомы. Несмотря на это, Елена говорит, что в семье случаются конфликты, тем не менее, они легко справляются с трудностями в семье.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.