Жена ростовчанина Басты поделилась архивными новогодними снимками



Супруга ростовчанина Басты поделилась архивными новогодними снимками. Детские фотографии Елена Пинская показала в своем «Инстаграме».



На первом и третьем фото маленькая Лена улыбается на камеру вместе с Дедом Морозом. На втором снимке малышка в костюме Красной Шапочки позирует возле новогодней елки.







– Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я всегда загадываю много желаний на всякий случай. Из десяти какое-то одно точно должно сбыться, – рассказала Пинская под фото.



Подписчики Елены с умилением рассматривают старые советские фотографии. Многие отмечают, что дочери супругов, как две капли воды, похожи на Пинскую в детстве. Особенно младшая Василиса.