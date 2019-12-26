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Жена ростовчанина Басты поделилась архивными новогодними снимками

Жена ростовчанина Басты поделилась архивными новогодними снимками
Супруга ростовчанина Басты поделилась архивными новогодними снимками. Детские фотографии Елена Пинская показала в своем «Инстаграме».

На первом и третьем фото маленькая Лена улыбается на камеру вместе с Дедом Морозом. На втором снимке малышка в костюме Красной Шапочки позирует возле новогодней елки.



– Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я всегда загадываю много желаний на всякий случай. Из десяти какое-то одно точно должно сбыться, – рассказала Пинская под фото.

Подписчики Елены с умилением рассматривают старые советские фотографии. Многие отмечают, что дочери супругов, как две капли воды, похожи на Пинскую в детстве. Особенно младшая Василиса.

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