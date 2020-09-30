Жена ростовчанина Басты раскрыла секрет его экстремального похудения

Жена похудевшего ростовчанина Басты рассказала, как супруг добился ошеломительных результатов в борьбе с весом. Елена Пинская опубликовала секрет стройной фигуры знаменитого мужа в Инстаграме.Недавно Василий опубликовал фото, на котором он изображен на фоне боксерской груши. На рэпере - темный спортивный костюм. В комментарии к посту Баста поделился результатом работы над собой. Репер признался, что похудел на 16 килограммов. Ранее он весил 122 килограмма, а сейчас всего лишь 106.Фото похудевшего Вакуленко облетели многие СМИ. Супругу Басты забросали вопросами о том, как музыкант добился ошеломительных результатов. Рецепт оказался прост.- Правильное питание и занятие спортом пять раз в неделю, - призналась Елена Пинская.Супруга репера отметила, что он активно занимается спортом с апреля.Очевидно, что останавливаться на достигнутом музыкант не собирается и будет продолжать радовать своих поклонников успехами не только в репе, но и в боксе.