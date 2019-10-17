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Супруга ростовского рэпера Басты поделилась архивным семейным фото

Супруга ростовского рэпера Басты поделилась архивным семейным фото
Супруга ростовского рэпера Басты поделилась архивными семейными фотографиями. Елена Пинская показала совместные кадры с Василием Вакуленко на странице в «Инстаграме».

Жена Басты рассказала, что опубликованным фотографиям почти десять лет. В 2009 году она только создала семью с Василием Вакуленко. На кадрах запечатлены первая беременность Елены, совместные прогулки и путешествия с мужем.

Многие подписчики выразили восхищение крепким союзом рэпера и его жены. Один из них отметил, что у таких разных людей получилось создать прекрасную семью.

– Смотрю и думаю: такой бандит отхватил такую леди. В итоге получилась шикарная пара, – написал комментарий подписчик.

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