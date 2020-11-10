Сама женственность: жена ростовчанина Басты «взорвала» Сеть новым снимком

Супруга ростовского рэпера Василия Вакуленко взбудоражила подписчиков новым фото. Снимок Елена Пинская опубликовала на своей странице в социальной сети.Перед подписчиками жена Басты предстала с собранными волосами и в черной одежде. Несмотря на то, что особого реквизита и неординарного макияжа на Елене нет, фото получилось невероятно завораживающим. Естественная красота Пинской вызвала бурю восторженных эмоций у подписчиков.- Сама женственность, - написали Елене подписчики. - Такааая красивая, образ просто волшебный!Напомним, Пинская познакомилась с Василием Вакуленко (Баста) в клубе, где выступал рэпер. В то время он пел в клубе «Симачев» и жил по соседству с Еленой. Несмотря на то, что девушка была из богатой и пуританской семьи, молодой музыкант покорил сердце строгой девушки. Молодые люди сыграли свадьбу в 2009 году.На сегодняшний день супруги воспитывают двух дочерей – Машу и Василису. Елена помогает Басте в продвижении звукозаписывающего лейбла и всячески поддерживает мужа во всех начинаниях.