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Здание полпредства президента РФ в ЮФО оцепили в Ростове

Здание полпредства президента РФ в ЮФО оцепили в Ростове
В донской столице силовики оцепили здание полномочного представителя президента РФ в ЮФО. В учреждение поступило анонимное сообщение о минировании.

Вечером 3 февраля силовики приехали к зданию полпредства на улице Большой Садовой. Территорию возле здания оцепили сигнальной лентой, а из помещения вывели людей. На место прибыли все экстренные службы.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что проверка опасных предметов в здании полпредства не выявила.

Волна анонимных сообщений о минировании недавно прокатилась по учебным заведениям Ростовской области. Едва ли не каждая школа получила сообщения о готовящемся взрыве. Сотни детей были эвакуированы из зданий, проверки шли несколько дней подряд. Однако ни в одной из них ЧП не случилось.

Сообщения с угрозами также поступали и в другие госучреждения. Например, ранее подобные письма пришли на почты судов донского региона.
Фото: РостовРу
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