Здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отреставрируют весной 2025 года

Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону

Работы по восстановлению здания бывшего торгового центра «Тихий Дон» пройдут в весенний период 2025 года. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте «Благоустройство Ростова-на-Дону».Ранее жители города выражали недовольство по поводу падения кирпичей с фасада Речного вокзала. По их словам, строительные материалы падают на улицу Береговую, где в любое время суток можно увидеть большое количество людей.Жители обратились к муниципальным органам с просьбой оградить опасный участок сигнальной лентой и провести работы по восстановлению здания.В администрации города сообщили, что работы по обновлению фасада начнутся в середине весны следующего года. Сейчас владелец здания принимает меры для предотвращения обрушения фасадной части.Стоит отметить, что здание Речного вокзала было возведено в 1977 году. Его архитектура с её горизонтальными линиями напоминает форму пассажирских судов. В 2021 году объект был выставлен на продажу за 680 миллионов рублей.