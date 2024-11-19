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Здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отреставрируют весной 2025 года

Здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отреставрируют весной 2025 года
Работы по восстановлению здания бывшего торгового центра «Тихий Дон» пройдут в весенний период 2025 года. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте «Благоустройство Ростова-на-Дону».

Ранее жители города выражали недовольство по поводу падения кирпичей с фасада Речного вокзала. По их словам, строительные материалы падают на улицу Береговую, где в любое время суток можно увидеть большое количество людей.

Жители обратились к муниципальным органам с просьбой оградить опасный участок сигнальной лентой и провести работы по восстановлению здания.

В администрации города сообщили, что работы по обновлению фасада начнутся в середине весны следующего года. Сейчас владелец здания принимает меры для предотвращения обрушения фасадной части.

Стоит отметить, что здание Речного вокзала было возведено в 1977 году. Его архитектура с её горизонтальными линиями напоминает форму пассажирских судов. В 2021 году объект был выставлен на продажу за 680 миллионов рублей.
Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону
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