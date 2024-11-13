Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону

В Ростове крупные куски кирпича падают с бывшего здания ТЦ «Тихий Дон» на улицу, где проходят сотни местных жителей. Об этом сообщили горожане на сайте «Благоустройства» 12 ноября.Уже две недели на улице Береговой, 10 разрушается известное здание Речного вокзала. При сильных порывах ветра ситуация становится еще опасней. Падающая штукатурка и обломки бетона представляют опасность для жителей и гостей города, которые проходят мимо.Местные жители полагают, что владелец должен оградить опасную зону и выполнить капитальный ремонт здания, чтобы избежать неприятных происшествий.Также строительные отходы разбросаны на Набережной, где ежедневно гуляют сотни людей.Когда произведут необходимые работы неизвестно.