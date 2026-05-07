Завод по производству напитков на Дону выставили на продажу за 50 миллионов рублей

Фото: Циан

В Ростовской области появится новый владелец у действующего завода по производству питьевой, минеральной воды и лимонадов. Предприятие успешно работает уже 10 лет в Зернограде. Объявление о продаже появилось в апреле.Покупателю предлагают не просто производственные мощности, а готовый бизнес «под ключ» за 50 миллионов рублей. В стоимость входят два земельных участка общей площадью почти 2 гектара. Один участок площадью 610 кв. метров включает в себя артезианскую скважину глубиной 114 метров, из которой поступает высококачественная вода. Лицензия на добычу воды действует до 2042 года, а дебит скважины составляет 8 кубометров в час с возможностью увеличения.Вместе с заводом новому владельцу передадут права на ООО с уже наработанной клиентской базой. Также в комплекте идут два автомобиля «Лада Ларгус» на условиях лизинга.Производственная территория завода занимает более 1 200 кв. метров, включая цех водоподготовки и розлива. Завод оснащен тремя линиями розлива для бутылок разного объема. Все оборудование готово к работе, есть возможность расширить как объемы, так и ассортимент продукции.На территории завода имеются емкости для хранения воды, трансформаторная подстанция, офис и склад. Промышленная зона огорожена, а цеха отделаны плиткой, соответствующей санитарным нормам.Удобное расположение завода в 70 километрах от Ростова-на-Дону с хорошими подъездными путями является дополнительным преимуществом. Все здания завода находятся в собственности, без залогов и обременений.