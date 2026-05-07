Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Завод по производству напитков на Дону выставили на продажу за 50 миллионов рублей

Завод по производству напитков на Дону выставили на продажу за 50 миллионов рублей

В Ростовской области появится новый владелец у действующего завода по производству питьевой, минеральной воды и лимонадов. Предприятие успешно работает уже 10 лет в Зернограде. Объявление о продаже появилось в апреле.

Покупателю предлагают не просто производственные мощности, а готовый бизнес «под ключ» за 50 миллионов рублей. В стоимость входят два земельных участка общей площадью почти 2 гектара. Один участок площадью 610 кв. метров включает в себя артезианскую скважину глубиной 114 метров, из которой поступает высококачественная вода. Лицензия на добычу воды действует до 2042 года, а дебит скважины составляет 8 кубометров в час с возможностью увеличения.

Вместе с заводом новому владельцу передадут права на ООО с уже наработанной клиентской базой. Также в комплекте идут два автомобиля «Лада Ларгус» на условиях лизинга.

Производственная территория завода занимает более 1 200 кв. метров, включая цех водоподготовки и розлива. Завод оснащен тремя линиями розлива для бутылок разного объема. Все оборудование готово к работе, есть возможность расширить как объемы, так и ассортимент продукции.

На территории завода имеются емкости для хранения воды, трансформаторная подстанция, офис и склад. Промышленная зона огорожена, а цеха отделаны плиткой, соответствующей санитарным нормам.

Удобное расположение завода в 70 километрах от Ростова-на-Дону с хорошими подъездными путями является дополнительным преимуществом. Все здания завода находятся в собственности, без залогов и обременений.
Фото: Циан
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика