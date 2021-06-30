Застройщиков ЖК «Европейский» в Ростове осудили на 56 лет за обман дольщиков
В Ростове-на-Дону осудили застройщиков ЖК «Европейский». В сумме предприниматели, обманувшие дольщиков на миллионы рублей, получили 56 лет лишения свободы.
Железнодорожный районный суд Ростова вынес застройщикам приговор. В сумме девять участников мошеннической схемы получили 56 лет колонии общего режима, один был оправдан.
Наиболее сурово были осуждены братья Исраеляны. Давид Исраелян получил 12 лет тюрьмы, а Вардан Исраелян - 10 лет. Примечательно, что первый брат вину не признал, а второй признал только частично. Остальные получили от 4,5 года до 10 лет. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Суд удовлетворил все иски потерпевших. А значит, в скором времени ростовчане смогут получить своё законно приобретенное жильё.
Разбирательство с предпринимателями тянулось с 2017 года. Тогда сотни ростовчан на протяжении нескольких лет пытались вернуть свои деньги, потраченные на покупку жилья. Денег застройщик не возвращал, а на всевозможные жалобы как в местные органы, так и во всероссийские ведомства реакции не было.
Тогда жители начали регулярно выходить на акции протеста. Обманутые дольщики стояли у здания правительства, организовывали одиночные пикеты на главных улицах города, отправляли петиции везде, где только могли. К счастью, людей услышали.
Дело застройщиков началось, а параллельно администрация решала, как поступить с недостроенными участками. Сначала было решено найти им покупателей, а те, что продать не получится, снести. Позже власти сами занялись достройкой зданий. Однако бюджетные субсидии выделили только на два здания. Что стало с остальными, неизвестно.
После долгих разбирательств сумма украденных у дольщиков денег выросла с 700 миллионов до 2 миллиардов рублей.