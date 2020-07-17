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В Ростове застройщика осудили за хищение у дольщиков более 25 млн рублей

В Ростове застройщика осудили за хищение у дольщиков более 25 млн рублей
В Ростове-на-Дону застройщика Юрия Прасолова признали виновным в мошенничестве. Мужчину осудили на пять с половиной лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей.

Железнодорожный районный суд установил, что застройщик знал, что недостроенный многоквартирный жилой дом в переулке Жлобинском не будет введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов. При этом Прасолов похитил у 14 дольщиков 25,5 миллиона рублей и распорядился средствами по своему усмотрению.

На сегодняшний день приговор в законную силу еще не вступил. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Наложенный арест на имущество подсудимого оставлен в силе.

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