Замминистра транспорта Ростовской области покинул свой пост

Фото: Правительство Ростовской области

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко покинул свой пост. Информацию об этом сообщает DonDay со ссылкой на правительство Ростовской области.Дмитрий Мамелко занимал пост заместителя министра транспорта менее полугода. Он пришёл в министерство в октябре 2024 года, через несколько месяцев после назначения Виталия Кушнарева на должность министра.В ноябре 2024 года Кушнарева и Мамелко задержали. По предварительным данным, глава ведомства получил крупную сумму денег, но в момент передачи средств был задержан. Силовики подозревают его в получении 27 миллионов рублей. Дмитрий Мамелко также был задержан, но после допроса его отпустили домой.