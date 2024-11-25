Правительство Ростовской области подтвердило задержание министра Виталия Кушнарева

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В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта региона Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.- Оказывается полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме, - сообщили донские власти.По предварительным данным, Виталия Кушнарева и Дмитрия Мамелко подозревают в получении взятки.Виталий Кушнарев родом из хутора Михайлова Тацинского района. Свою карьеру начинал в 1998 году в комитете по управлению имуществом города Белая Калитва и Белокалитвинского района. За 16 лет на государственной службе дорос до министра транспорта Ростовской области. Эту должность он занимал в течение двух лет. В ноябре 2016-го Виталий Кушнарев стал главой администрации Ростова. Пост он покинул в апреле 2019-го. Спустя два года был избран депутатом Государственной Думы.