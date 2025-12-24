Школы и детсады Ростовской области закрывают на карантин из-за роста сезонных болезней

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области из-за всплеска сезонных болезней частично или полностью закрывают детские сады и школы. По данным на 19 декабря, на карантин ушли один детский сад и одна школа целиком, а также 64 отдельных класса в 23 школах и шесть групп в шести детсадах.Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен среди детей 7-14 лет и взрослых. По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе циркулируют различные респираторные вирусы, включая аденовирус и риновирус, однако все чаще фиксируется и вирус гриппа А (H3N2).Чтобы не допустить эпидемии, во всех образовательных учреждениях введен особый режим. Каждое утро медики и педагоги проводят «утренние фильтры», чтобы не пускать на занятия детей и сотрудников с признаками сезонных заболеваний. Кроме того образовательным организациям дали указание отменять занятия, если суммарно 20% детей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19.Специалисты рекомендуют руководителям всех предприятий и организаций придерживаться сдерживающих инфекции мер. Необходимо отстранять от работы сотрудников с симптомами болезни, усилить уборку и проветривание помещений.Жителям области советуют строже соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить маски в местах скопления людей, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу и оставаться дома.