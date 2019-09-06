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Загадочную древнюю керамическую матрицу обнаружили в Ростовской области

Загадочную древнюю керамическую матрицу обнаружили в Ростовской области
Средневековую керамическую матрицу обнаружили в Ростовской области. Загадочную находку сделали археологи Азовского музея-заповедника.
Фрагмент изделия почти 700 лет назад выбросил один из древних жителей. Как рассказал завотделом археологии Андрей Масловский, матрица использовалась для тиснения орнаментов на флягах. Загадка же состоит в том, что за всё время исследований в Азове не находили керамической продукции с подобным узором. Возможно, изделия отправляли куда-то в другие города.

На то, что эта матрица предназначалась для работы с керамикой, указывает то, что она покрыта глазурью и ангобом (специальной жидкой глиной). Учёные предполагают, что матрицу могли использовать для нанесения узоров на хлебобулочные изделия, например, караваи или пряники.

Интересно, что на матрице, когда она ещё была сырой, кто-то сделал несколько отверстий. Их предназначение пока остаётся тайной.

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