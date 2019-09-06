Загадочную древнюю керамическую матрицу обнаружили в Ростовской области



Средневековую керамическую матрицу обнаружили в Ростовской области. Загадочную находку сделали археологи Азовского музея-заповедника.

Фрагмент изделия почти 700 лет назад выбросил один из древних жителей. Как рассказал завотделом археологии Андрей Масловский, матрица использовалась для тиснения орнаментов на флягах. Загадка же состоит в том, что за всё время исследований в Азове не находили керамической продукции с подобным узором. Возможно, изделия отправляли куда-то в другие города.



На то, что эта матрица предназначалась для работы с керамикой, указывает то, что она покрыта глазурью и ангобом (специальной жидкой глиной). Учёные предполагают, что матрицу могли использовать для нанесения узоров на хлебобулочные изделия, например, караваи или пряники.



Интересно, что на матрице, когда она ещё была сырой, кто-то сделал несколько отверстий. Их предназначение пока остаётся тайной.