Археологи в Ростовской области обнаружили загадочную траншею 14-го века



Загадочную средневековую траншею нашли азовские археологи. Находку они сделали во время исследований на окраине города.



Учёные сделали небольшой раскоп, который, как и все ему подобные, принёс мало информации. Как говорят сами археологи, подобные раскопы походи на кусочек предложение без начала и конца – информацию несут, но её контекст почти всегда остаётся непонятным. Так случилось и в этот раз. Исследователи нашли небольшую траншею 14-го века. Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, она слишком мала для обыкновенной дренажной траншеи. Хотя, есть вероятность, что она была вырыта вокруг стоянки юрт, в которых располагались кочевые племена.