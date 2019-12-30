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Археологи в Ростовской области обнаружили загадочную траншею 14-го века

Археологи в Ростовской области обнаружили загадочную траншею 14-го века
Загадочную средневековую траншею нашли азовские археологи. Находку они сделали во время исследований на окраине города.

Учёные сделали небольшой раскоп, который, как и все ему подобные, принёс мало информации. Как говорят сами археологи, подобные раскопы походи на кусочек предложение без начала и конца – информацию несут, но её контекст почти всегда остаётся непонятным. Так случилось и в этот раз. Исследователи нашли небольшую траншею 14-го века. Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, она слишком мала для обыкновенной дренажной траншеи. Хотя, есть вероятность, что она была вырыта вокруг стоянки юрт, в которых располагались кочевые племена.

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