Стипендии студентов донских колледжей снизились почти на 30% в январе
Студенты колледжей Ростовской области после зимней сессии с удивлением обнаружили, что их стипендии стали значительно меньше. По данным портала DonDay, ссылающегося на региональное Министерство образования, у многих хорошистов и отличников выплаты снизились почти на 30%.
Так, студентка ростовского строительного колледжа Ольга Р., успешно сдавшая зимнюю сессию на "четверки" и "пятерки", получила после новогодних праздников всего 700 рублей. По словам преподавателей, она рассчитывала на "повышенную" стипендию, которая должна была составить около 1,5 тысяч рублей. Однако, как рассказала Ольга, полученной суммы едва хватает на проезд в течение двух дней.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях. Мама студента колледжа культуры Ирина Ц. поделилась, что стипендии ее ребенку снизили еще в ноябре прошлого года, и теперь, по ее словам, нет разницы, учишься ли ты на "тройки" или на "пятерки". Проблема, как сообщается, коснулась в основном учреждений среднего профессионального образования, подведомственных региону, в то время как федеральные вузы, по всей видимости, работают по другим правилам.
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области подтвердило факт снижения размера стипендий для отличников и хорошистов. Как пояснили в ведомстве, окончательный размер выплат определяется каждым образовательным учреждением самостоятельно, исходя из выделенного стипендиального фонда, но не ниже установленных областью нормативов.
В Минобре также добавили, что с 1 января 2026 года базовая академическая стипендия донских студентов была проиндексирована с 789 до 849 рублей, а социальная стипендия – с 1184 до 1274 рублей. Нормативы, как отмечается, ежегодно индексируются с 1 сентября с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Тем не менее, студенты и их родители выражают недовольство текущим размером выплат, указывая на их недостаточность для покрытия базовых расходов.