Ростовчане на Вертолетном поле жалуются на плохое качество водопроводной воды
Ростовчане на Вертолетном поле жалуются на плохое качество водопроводной воды. Кадры, демонстрирующие качество воды, были предоставлены порталу DonDay одним из обеспокоенных жильцов.
Ситуация, по словам горожан, длится с прошлой субботы. Стоит отметить, что проблема не ограничивается Вертолетным полем. Ранее, в начале февраля, жители микрорайона Левенцовский также сообщали о появлении подозрительной жидкости зеленого оттенка из кранов. Подобные инциденты были зафиксированы в домах по адресам: улица Еременко, № 114/1, № 90, № 112/1, а также по улице Ткачева, 19.
Непригодная для использования вода делает невозможным выполнение элементарных бытовых задач: мытье посуды, приготовление пищи и личная гигиена стали проблематичными. О возможности пить такую воду или использовать ее для мытья продуктов даже не идет речи.