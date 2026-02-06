Фото: Donday

Ростовчане на Вертолетном поле жалуются на плохое качество водопроводной воды. Кадры, демонстрирующие качество воды, были предоставлены порталу DonDay одним из обеспокоенных жильцов.Ситуация, по словам горожан, длится с прошлой субботы. Стоит отметить, что проблема не ограничивается Вертолетным полем. Ранее, в начале февраля, жители микрорайона Левенцовский также сообщали о появлении подозрительной жидкости зеленого оттенка из кранов. Подобные инциденты были зафиксированы в домах по адресам: улица Еременко, № 114/1, № 90, № 112/1, а также по улице Ткачева, 19.Непригодная для использования вода делает невозможным выполнение элементарных бытовых задач: мытье посуды, приготовление пищи и личная гигиена стали проблематичными. О возможности пить такую воду или использовать ее для мытья продуктов даже не идет речи.