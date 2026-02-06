Ростов вновь выставляет на торги землю под шестиэтажным самостроем

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Городские власти Ростова-на-Дону вновь пытаются продать земельный участок, обременение которого составляет незаконно построенное шестиэтажное здание. Информацию о предстоящих аукционных торгах разместила администрация города на своем официальном сайте.Решение о проведении торгов было принято на основании вердикта Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, предписавшего изъять земельный участок и реализовать его с публичных торгов. Объект находится по адресу: улица Односторонняя, 42.Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта, а результаты торгов планируется огласить 13 марта. Стартовая цена лота составит 3,975 миллиона рублей.Стоит отметить, что это уже не первая попытка ростовских властей распрощаться с данном проблемным активом. Участок с шестиэтажным самостроем уже пытались продать в 2023 году, но тогда покупатель так и не объявился. Очевидно, что ситуация с поиском желающих приобрести землю площадью около 500 квадратных метров остается сложной.