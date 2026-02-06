Доходы от штрафов за нарушение ПДД в Ростовской области составили примерно 5 млрд рублей

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Доходы Ростовской области от штрафов за нарушение ПДД составили примерно 5 миллиардов рублей. Информации предоставили на конференции Госавтоинспекции по региону 5 февраля.За прошлый год правоохранители возбудили 4,8 миллионов административных материалов. Эти показатели на 20% больше данных 2024 года. Тогда административных материалов было возбуждено 4 миллиона.Год назад правонарушения на проезжих частях региона были выявлены средствами фотовидеофиксации - 4,5, а также сотрудниками ДПС - примерно 490 тысяч.За 2025 год вынесли 4,5 миллионов постановлений по делам об административных правонарушениях. Два года назад таких документов насчитывалось меньше - 3,6 миллионов.За прошлый год административных штрафов выписали на общую сумму 4,9 миллиардов рублей. В 2024 году доход насчитывался в два раза меньше - 2,3 миллиардов рублей.