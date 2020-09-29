Задержан начальник безопасности ИК-14 Новочеркасска Максим Михайлов

Задержан начальник службы безопасности исправительной колонии № 14 Новочеркасска. Эту информацию подтвердил источник Rostov.ru.По данным источника, Максима Михайлова арестовали около полудня 1 октября по подозрению в превышении должностных полномочий в момент, когда он пытался пронести в колонию, где работает, шесть пакетов с мобильными телефонами для заключенных. В этот момент он и был задержан правоохранителями.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.