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Задержан начальник безопасности ИК-14 Новочеркасска Максим Михайлов

Задержан начальник безопасности ИК-14 Новочеркасска Максим Михайлов
Задержан начальник службы безопасности исправительной колонии № 14 Новочеркасска. Эту информацию подтвердил источник Rostov.ru.

По данным источника, Максима Михайлова арестовали около полудня 1 октября по подозрению в превышении должностных полномочий в момент, когда он пытался пронести в колонию, где работает, шесть пакетов с мобильными телефонами для заключенных. В этот момент он и был задержан правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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