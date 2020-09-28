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Задержан главный архитектор администрации Сальского района

Задержан главный архитектор администрации Сальского района
В Сальске задержали главного архитектора. Юрия Гречко арестовали 29 сентября во время очередного заседания в администрации.

По версии правоохранителей, Гречко, зная, что здание по документам не соответствует требованиям, передал объект в пользование, действуя в интересах третьих лиц. За превышение должностных полномочий в отношении Юрия Гречко возбудили уголовное дело.

- Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, - добавили в надзорном ведомстве.

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