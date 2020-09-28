Задержан главный архитектор администрации Сальского района
В Сальске задержали главного архитектора. Юрия Гречко арестовали 29 сентября во время очередного заседания в администрации.
По версии правоохранителей, Гречко, зная, что здание по документам не соответствует требованиям, передал объект в пользование, действуя в интересах третьих лиц. За превышение должностных полномочий в отношении Юрия Гречко возбудили уголовное дело.
- Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, - добавили в надзорном ведомстве.