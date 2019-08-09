В Ростове завершено расследование уголовного дела главного архитектора



В Ростове следственный отдел Ворошиловского района завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного архитектора города Романа Илюгина.



Дело в отношении чиновника завели в феврале 2019 года по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Тогда же он был взят под стражу. Как полагает следствие, с 2011-го по 2017 год Роман Илюгин, будучи архитектором Ворошиловского района Ростова, не выявил нарушения в деятельности застройщиков. Предприниматели самовольно возвели многоквартирные дома по 12 адресам, в зонах индивидуальной жилой застройки.

- Кроме того, обвиняемый незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов, один из которых эксплуатировался как общественное здание, а при строительства второго были похищены средства дольщиков, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Решениями суда указанные строения признаны не соответствующими нормам строительства.



Уголовное дело направлено в суд. В настоящее время Роман Илюгин находится под домашним арестом.