Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове завершено расследование уголовного дела главного архитектора

В Ростове завершено расследование уголовного дела главного архитектора
В Ростове следственный отдел Ворошиловского района завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного архитектора города Романа Илюгина.

Дело в отношении чиновника завели в феврале 2019 года по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Тогда же он был взят под стражу. Как полагает следствие, с 2011-го по 2017 год Роман Илюгин, будучи архитектором Ворошиловского района Ростова, не выявил нарушения в деятельности застройщиков. Предприниматели самовольно возвели многоквартирные дома по 12 адресам, в зонах индивидуальной жилой застройки.
- Кроме того, обвиняемый незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов, один из которых эксплуатировался как общественное здание, а при строительства второго были похищены средства дольщиков, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Решениями суда указанные строения признаны не соответствующими нормам строительства.

Уголовное дело направлено в суд. В настоящее время Роман Илюгин находится под домашним арестом.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.