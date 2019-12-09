В отношении главного архитектора Каменска-Шахтинского возбудили дело



В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Каменска-Шахтинского. Об это сообщили в прокуратуре региона.



Дмитрий Иваненко подписал разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к кабинету. При строительтве были нарушены требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Главный архитектор знал об этом, но всё равно поставил подпись на документах.



В отношении Иваненко возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.