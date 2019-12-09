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В отношении главного архитектора Каменска-Шахтинского возбудили дело

В отношении главного архитектора Каменска-Шахтинского возбудили дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Каменска-Шахтинского. Об это сообщили в прокуратуре региона.

Дмитрий Иваненко подписал разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к кабинету. При строительтве были нарушены требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Главный архитектор знал об этом, но всё равно поставил подпись на документах.

В отношении Иваненко возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

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