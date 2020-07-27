Заболевших коронавирусом в Ростовской области за сутки стало больше на 136 человек

В донском регионе за сутки коронавирусную инфекцию подхватили ещё 136 жителей. Об этом сообщили в штабе стопкоронавирус.рф 29 июля.По последним данным, общее число заражённых опасным вирусом в Ростовской области составило 12 674. С каждым днём инфицированных становится всё больше и больше. Так, по всей стране коронавирус подтвердили у 828 990 граждан, в том числе за последние сутки - у 5 475 человек.Напомним, 28 июля глава региона заявил о возможном возвращении ограничительных мер. По мнению Василия Голубева, жители Ростовской области расслабились.