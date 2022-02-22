За вооруженную потасовку на футбольном поле ростовский миллиардер получил условный срок

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Суд города Салоники в Греции приговорил ростовского миллиардера к условному сроку. Владелец компании «Агроком» на футбольном поле устроил вооруженную потасовку с арбитром, который не засчитал решающий гол его команды.Как сообщал Rostov.ru, матч клубов ПАОК и АЕК состоялся в Греции в марте 2018 года. Владелец ФК ПАОК - «табачный король» из Ростова Иван Саввиди, сорвал игру в Салониках. На 97-й минуте матча он выбежал на поле и стремительно направился в сторону арбитра Георгиоса Коминиса. Донского бизнесмена разозлило то, что судья из-за офсайда не засчитал команде ПАОК гол, который мог стать решающим. Тем временем табло показывало счет 0:0.Охранники успели схватить и оттащить известного ростовчанина с пистолетом. После инцидента тот же арбитр досрочно приостановил игру, опасаясь за свою жизнь. Тренер афинского клуба АЕК позднее рассказал в радиоэфире: «Саввиди продемонстрировал свое оружие судье и сказал: "Ваша карьера арбитра закончилась"».Через несколько часов игры Георгиос Коминис все-таки засчитал гол команде «ПАОК». Итоговый счет показал 1:0 в пользу футбольной команды донского бизнесмена.Местный суд приговорил Ивана Саввиди к 25 месяцам условного срока за незаконный выход на поле. Однако он не был привлечен к ответственности за ношение оружия. По информации газеты «Катимерини», у миллиардера есть лицензия.Второй подсудимый, Лубос Мишель, который тогда был спортивным директором ПАОК, был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Остальные шестеро подсудимых, охранники Ивана Саввидиса, были оправданы.Иван Саввиди – бизнесмен и предприниматель, владелец «Группы АГРОКОМ», в холдинг которой входит, в частности, фабрика «Донской табак». С 2002-го по 2005 год был президентом футбольного клуба «Ростов».