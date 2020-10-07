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В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё девять человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё девять человек
Число умерших от коронавирусной инфекции в Ростовской области увеличилось на девять. Данные появились на официальном сайте регионального правительства 9 октября.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет и 46-летний. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты выявили у жертв также заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период пандемии на Дону количество инфицированных с нарастающим итогом достигло 24 083. Из них коронавирус не смогли победить 568 человек.

Напомним, от опасной болезни также умирают врачи донского региона. Многих специалистов переводят в ковидные госпиталя бороться за жизни заражённых дончан. В связи с этим в больницах возникает дефицит медиков, которые нужны людям, страдающим другими заболеваниями. Татьяна Быковская опасается, что система здравоохранения области может не выдержать нагрузки.

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