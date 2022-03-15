За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились еще 1 515 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились полторы тысячи человек. Все они уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестов и самоизоляцию им соблюдать не нужно. Об этом 17 марта сообщили в региональном правительстве. За весь период в регионе выздоровели 327 тысяч человек.В стационарах ковидных госпиталей продолжают лечение 1 502 человека с подтвержденным коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии - 21 человек. Таких пациентов вводят в искусственную кому, поддерживая в них жизнь с помощью высокоточной аппаратуры. Еще 139 пациентов находятся на неинвазивной ИВЛ.Отметим, что эпидемия сейчас идет на спад, а ситуация с заболеваемостью нормализуется. Не исключено, что в ближайшее время в Ростовской области отменят масочный режим.