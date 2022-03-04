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В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи человек

В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи человек

За минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 4 312 жителям Ростовской области. Они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов и уже вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщает правительство донского региона.

Продолжают бороться с болезнью в стационарах ковидных госпиталей 2 720 пациентов с подтвержденным COVID-19. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек. Их ввели в медикаментозную кому, а все питательные смеси им поступают через подведенные к трахее трубки. Вместе с тем на неинвазивной ИВЛ находятся 187 человек.

С начала пандемии в Ростовской области выздоровели 300 тысяч человек.
Фото: Яндекс.Новости
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