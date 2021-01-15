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За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 392 человека

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 392 человека
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 18 по 19 января специалисты зафиксировали 392 случая заражения.

Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 59 100 человек. По общему количеству случаев инфицирования Ростовская область находится на шестом месте в стране. По данным портала стопкоронавирус.рф, больше всего зараженных выявлено на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Четвертое место занимает Нижегородская, а пятое — Свердловская область.

Увеличилась и смертность от COVID-19. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2 370 дончан. Из них 22 скончались за минувшие сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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