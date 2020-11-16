Медики Ростовской области выявили еще 309 случаев инфицирования COVID-19
В Ростовской области количество больных коронавирусом превысило 36 тысяч. Новые данные появились на сайте стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 18 ноября COVID-19 выявили еще у 309 человек. В настоящее время диагноз «коронавирус» поставили 5 912 жителям Ростовской области. Всего за период пандемии опасную инфекцию подхватили 36 216 дончан.
Число смертей достигло 1 113 человек. Лишь за последние сутки от коронавируса скончались 19 человек - рекордное количество зафиксировано третий раз за текущую декаду. Ранее столько же жизней COVID-19 забрал 10 и 12 ноября.
В связи с напряженной ситуацией по коронавирусной инфекции, некоторые больницы Ростовской области намерены закупить баллоны кислорода. Однако заключить контракты на поставку получается не всегда. Так, ЦГБ имени Семашко не смогла найти подрядчика, который бы предоставил 157 тысяч баллонов объемом 40 литров за 78,5 миллиона рублей.