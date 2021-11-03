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За сутки от коронавируса скончались 18 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса скончались 18 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 18 человек. По данным на 9 ноября, после продолжительной болезни скончались 10 женщин. Самой молодой из них было 47 лет, а самой пожилой - 85. Не смогли побороть опасный вирус и восемь мужчин в возрасте от 51 года до 86 лет. В правительстве донского региона уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Увеличилось и число новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 646 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 161 890 человек. Из них 7 981 скончался от тяжелых последствий, вызванных новой инфекцией. Большинство умерших - пенсионеры старше 65 лет. Однако коронавирус не щадит и детей. Летом 2020 года от COVID-19 скончался 12-летний мальчик. Через год от вируса скончались две 17-летние девушки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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