На Дону за сутки COVID-19 побороли 3,6 тысячи человек

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 657 человек. Результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными, а симптомы опасного вируса окончательно отступили. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей 3 480 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 32 человека. Их ввели в медикаментозную кому, а все питательные смеси поступают к ним через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ (с возможностью дышать через маски и мундштуки) находятся 265 человек.За весь период в Ростовской области выздоровели 235 733 человека. Они вернулись к нормальной жизни.