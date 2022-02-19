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На Дону за сутки COVID-19 побороли 3,6 тысячи человек

На Дону за сутки COVID-19 побороли 3,6 тысячи человек

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 657 человек. Результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными, а симптомы опасного вируса окончательно отступили. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей 3 480 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 32 человека. Их ввели в медикаментозную кому, а все питательные смеси поступают к ним через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ (с возможностью дышать через маски и мундштуки) находятся 265 человек.

За весь период в Ростовской области выздоровели 235 733 человека. Они вернулись к нормальной жизни.
Фото: Яндекс.Новости
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