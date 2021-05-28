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За сутки медики вылечили от коронавируса 260 жителей Ростовской области

За сутки медики вылечили от коронавируса 260 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 260 человек. Об этом 1 июня сообщили в региональном правительстве.

В стационарах лечение получают 1 179 дончан, из которых 135 находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 60% поверхности легких. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. Поэтому кислород они получают с помощью аппаратов ИВЛ.

Растет и число зараженных COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 168 дончан. Всего за период пандемии медики выявили 94 358 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 4 433 пациентам скончались от инфекции. За последние сутки из жизни ушли четыре женщины в возрасте от 51 года до 84 лет и 97-летний мужчина.

Фото: BBC.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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