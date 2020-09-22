За сутки еще восемь жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Еще восемь жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 24 сентября, в Ростовской области зафиксировали восемь смертельных случаев от коронавируса. Это четыре женщины от 68 до 79 лет и четверо мужчин – от 62 до 80 лет, все – с хроническими заболеваниями. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 468 человек.Последнюю неделю Ростовская область бьет все рекорды по количеству зараженных в регионе. Ежедневно специалисты Роспотребнадзора регистрируют больше 150 инфицированных, растет количество умерших. Жертвами становятся, как пожилые люди с хроническими заболеваниями, так и молодые люди.В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой главный санитарной врач Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал вернуть некоторые ограничительные меры. Например, ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности. В частности, теперь проверяющие будут снимать с маршрутов автобусы, в которых пассажиры ездят без маски.Впрочем, говорить о второй волне пока никто не решается.