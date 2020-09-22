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За сутки еще восемь жителей Ростовской области скончались от коронавируса

За сутки еще восемь жителей Ростовской области скончались от коронавируса
Еще восемь жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 24 сентября, в Ростовской области зафиксировали восемь смертельных случаев от коронавируса. Это четыре женщины от 68 до 79 лет и четверо мужчин – от 62 до 80 лет, все – с хроническими заболеваниями. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 468 человек.

Последнюю неделю Ростовская область бьет все рекорды по количеству зараженных в регионе. Ежедневно специалисты Роспотребнадзора регистрируют больше 150 инфицированных, растет количество умерших. Жертвами становятся, как пожилые люди с хроническими заболеваниями, так и молодые люди.

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой главный санитарной врач Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал вернуть некоторые ограничительные меры. Например, ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности. В частности, теперь проверяющие будут снимать с маршрутов автобусы, в которых пассажиры ездят без маски.

Впрочем, говорить о второй волне пока никто не решается.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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