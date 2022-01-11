За сутки COVID-19 обнаружили в 54 городах и районах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители 54 городов и районов. По данным на 13 января, диагноз подтвердился у 139 человек в Ростове, у 17 - в Таганроге и у 14 - в Шахтах. В Новочеркасске заразились 11 человек, в Сальском районе и Волгодонске - по 10.В числе инфицированных оказались девять человек, проживающих в Азовском районе, и по восемь - из Гуково, Батайска и Зерноградского района. На территории Каменска-Шахтинского и Азова борьбу с вирусом начали по семь человек. А в Аксайском, Миллеровском, Песчанокопском, Красносулинском, Миллеровском и Белокалитвинском - по шесть.По пять человек подхватили COVID-19 в Кашарском, Мясниковском, Каменском, Морозовском, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах и Новошахтинске. В Орловском, Егорлыкском, Шолоховском, Тацинском, Семикаракорском, Октябрьском районах, Донецке и Зверево - по четыре. По трое инфицированных появились в Константиновском, Целинском, Боковском, Кагальницком, Чертковском, Милютинском, Зимовниковском и Цимлянском.Борьбу с вирусом начали по два человека из Дубовского, Пролетарского, Тарасовского, Багаевского, Верхнедонского, Родионово-Несветайского районов. Аналогичная ситуация - в Мартыновском и Волгодонском. Меньше всего новых зараженных оказалось в Заветинском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Веселовском, Куйбышевском и Обливском районах. Там заболели по одному жителю региона.