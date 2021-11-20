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За покушение на убийство собутыльников житель Ростовской области получил 10 лет «строгача»

За покушение на убийство собутыльников житель Ростовской области получил 10 лет «строгача»
В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на убийство двух лиц. В порыве злости он едва не зарезал своих знакомых, внезапно нагрянувших к нему в гости.

Происшествие случилось в феврале 2021 года в хуторе Нижнесеребряковском на улице Садовой, 8. К Виктору Б. нагрянули приятели. Мужчина не хотел пускать их в дом. Не придумав способа получше, он набросился на друзей с ножом.

Сначала ударил ножом одного. Когда тот упал от пронзившей его боли, Виктор принялся за другого. Мужчина едва вырвался, добежал до машины, которая была припаркована за двором, и попытался уехать. Однако разъяренный хозяин дома разрезал покрышки автомобиля, вытащил водителя и повалил его на землю. Держа мужчину на земле, он несколько раз ударил его ножом.

История закончилась бы трагически, если бы не случайный прохожий, который вызвал на место «скорую» и полицию. Виктора задержали и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц».

- Белокалитвинский городской суд приговорил обвиняемого к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, - прокомментировал помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.
Фото: belokalitvensky.ros.sudrf.ru.
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