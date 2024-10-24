Тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Локомотива»

— Я считаю, что игра была очень хорошей, особенно второй тайм. Но, к сожалению, недотерпели, — отметил Виктор Онопко.



Фото: ФК Ростов

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ростов» прокомментировал поражение от «Локомотива». Виктор Онопко провел пресс-конференцию после матча вместо Валерия Карпина, который получил дисквалификацию на игру.Основное время матча Кубка России завершилось со счетом 2:2. Ростовчане упустили победу в компенсированное время — на 96-й минуте. Игра перешла в серию пенальти, где «желто-синие» уступили со счетом 7:8.Поражение на домашнем стадионе не помешало донскому клубу выйти в плей-офф турнира.