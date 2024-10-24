В Ростове пострадавший в пожаре пенсионер умер в больнице

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону в больнице скончался пострадавший в пожаре дедушка. Информацией поделились в ГУ МЧС Ростовской области 24 октября.Огонь вспыхнул 23 октября около 18:57 на улице 40-летия Победы. В одной из квартир многоэтажного дома № 55 произошло короткое замыкание. Пламя в считанные минуты охватило 20 квадратных метров. Соседи почувствовали сильный запах гари. Выйдя в подъезд, они увидели, что все в дыму. Люди вызвали спасателей.На место происшествия прибыли 20 пожарных и 6 единиц техники. В горящей квартире находился 90-летний мужчина. Спасатели эвакуировали пенсионера и передали его медикам, так как тот надышался дымом. К сожалению, пожилой мужчина скончался в больнице. Несколько глотков дыма оказались для него смертельными.