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В Ростове пострадавший в пожаре пенсионер умер в больнице

В Ростове пострадавший в пожаре пенсионер умер в больнице

В Ростове-на-Дону в больнице скончался пострадавший в пожаре дедушка. Информацией поделились в ГУ МЧС Ростовской области 24 октября.

Огонь вспыхнул 23 октября около 18:57 на улице 40-летия Победы. В одной из квартир многоэтажного дома № 55 произошло короткое замыкание. Пламя в считанные минуты охватило 20 квадратных метров. Соседи почувствовали сильный запах гари. Выйдя в подъезд, они увидели, что все в дыму. Люди вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли 20 пожарных и 6 единиц техники. В горящей квартире находился 90-летний мужчина. Спасатели эвакуировали пенсионера и передали его медикам, так как тот надышался дымом. К сожалению, пожилой мужчина скончался в больнице. Несколько глотков дыма оказались для него смертельными.
Фото: DonDay
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