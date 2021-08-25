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Около пяти тысяч жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

Около пяти тысяч жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

От укусов клещей пострадали 4 840 жителей Ростовской области. Среди них - 1 719 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре 26 августа.

Так, на Дону зарегистрировано 16 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Заболевание передается укусом клеща и сопровождается лихорадкой, кровоизлиянием под кожу и во внутренние органы. По два зараженных выявили в Обливском, Заветинском, Сальском, Пролетарском и Зимовниковском районах. Еще по одному больному - в Мартыновском, Семикаракорском, Азовском, Дубовском, Целинском и Белокалитвинском районах. Заболевание летально.

Эксперты сообщают, что в группе риска, в первую очередь, находятся люди, проживающие в сельской местности. Также в опасности - работники сельскохозяйственной, гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, озеленительной, лесозаготовительной и лесоустроительной деятельности. Им следует прививаться от заболеваний, переносимых клещами, специальными вакцинами.

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