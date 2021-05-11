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За месяц в Ростовской области подорожали мясо и молочка

За месяц в Ростовской области подорожали мясо и молочка
В Ростовской области в апреле подорожали мясо, молочные продукты и морковь. Актуальные цены на минимальный набор условной продуктовой корзины 13 мая опубликовал Ростовстат.

Цена килограмма говядины составила 367 рублей, а свинины - 280. Раньше их можно было купить за 361 и 275 рублей соответственно. Значительно подорожала и морковь. Теперь за килограмм придется отдать 39 рублей - на семь рублей больше, чем в марте.

Ряд продуктов вырос в цене на два-четыре рубля. В их числе - баранина, сметана, творог, сыр, яйца, картофель, лук, свекла, яблоки, а также виноград и бананы.

Некоторые товары, напротив, упали в цене за последний месяц. Стоимость огурцов снизилась на девять рублей, а помидоров - на десять. Теперь за них попросят в среднем 137 и 140 рублей соответственно. Сливочное масло и пшено стали дешевле на рубль.

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