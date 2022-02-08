За год у главы администрации Ростова упали показатели эффективности работы

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У главы администрации Ростова-на-Дону за последний год упали показатели эффективности работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело правительство донского региона.Согласно актуальным данным, по итогам 2021 года лишь 52,6% ростовчан посчитали ситуацию с общественным транспортом удовлетворительной. Качество дорожного покрытия в Ростове по итогам прошедшего года устраивает 52,2% населения. Что касается услуг ЖКХ, то теплоснабжением довольны 66,3% ростовчан, качество водоснабжения устраивает горожан на 57,7%. Подачей электроэнергии удовлетворены 67% населения, а газоснабжением - 71,4%.В целом, ростовчан устраивает работа сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко. Цифры в 2021 году немного ниже, чем в 2020-м. Вместе с тем жители постоянно жалуются в соцсетях на качество дорог и услуги ЖКХ (в том числе и на тарифы). Если посмотреть популярные городские группы,можно отметить, что большинство постов посвящены недовольству качеством дорог и транспорта.Самый низкий рейтинг, исходя из опроса регионального правительства, получили главы администраций Таганрога и Каменска-Шахтинского. Организацией транспортного обслуживания довольны лишь 34,8% горожан, качеством дорог – 39,2%, водоснабжением – 36,6%, электроснабжением - 39,2%. До октября 2021 года главой администрации Таганрога был Андрей Лисицкий. В декабре на его место назначили уже экс-министра ЖКХ Ростовской области Михаила Солоницина.