Выборы главы администрации Ростова пройдут 19 октября

В конце октября заканчивается срок полномочий главы администрации города Алексея Логвиненко. В связи с этим городская дума назначила дату выборов нового сити-менеджера. Они пройдут 19 октября.1 сентября состоится первое заседание конкурсной комиссии. С 21 по 29 сентября гордума будет принимать документы от кандидатов. А 30 сентября их рассмотрят. 11 октября пройдут испытания кандидатов, которые прошли во второй этап. В итоге останутся два основных кандидата на пост главы администрации города. А уже 19 октября депутаты гордумы выберут нового сити-менеджера путем голосования.В 2019 году конкурс состоял из двух этапов: теста на знание законодательства разных уровней и презентации программы развития города. В этом году условия конкурса могут остаться прежними.