За год прокурор Ростовской области заработал более 3,5 млн рублей

Прокуроратура Ростовской области отчиталась о доходах за 2020 год. Прокурор Роман Прасков задекларировал почти 3,7 миллиона рублей. В его собственности находится только гараж площадью в 19 квадратных метров. В пользовании Романа Праскова - две квартиры общей площадью 140 квадратов, земельный участок (19 квадратов), нежилое помещение (14 квадратов) и машиноместо (13 квадратов).В собственности жены прокурора Ростовской области - квартира (39 квадратов) и внедорожник «Сузуки Джимни». Его стоимость варьируется от 1,5 до 2 миллионов рублей. За год супруга заработала 336 тысяч рублей.Кроме того, у супругов есть двое несовершеннолетних детей. В их пользовании находятся те же две квартиры.Первый зампрокурора Кирилл Осипчук заработал в четыре раза больше своего начальника. Он задекларировал 14 миллионов рублей за 2020 год. При этом никакой собственности у зампрокурора нет. Его супруга владеет земельным участком в тысячу квадратных метров и двумя иномарками. За минувший год жена Кирилла Осипчука заработала 1,4 миллиона рублей. У супругов в пользовании находится квартира площадью 67 квадратов, где они проживают с тремя несовершеннолетними детьми.Еще один заместитель прокурора Ростовской области Александр Гацко заработал всего 2,4 миллиона рублей. А вот его супруга - 11,5 миллионов рублей. У пары всего 4 квартиры общей площадью 271 квадратный метр.Зампрокурора Сергей Капитонов задекларировал доход в размере 2,6 миллионов рублей. Он является собственником 2/3 жилого дома (81 квадрат), земельного участка (1,8 тысяча квадратов) и квартиры (67 квадратов). Его жена за 2020 год заработала полмиллиона рублей. В ее собственности находится квартира площадью 24 квадратных метра. Детей у семьи Капитоновых нет.