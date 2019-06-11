В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» и ПАО «Сбербанк» подписали договор о сотрудничестве с использованием эскроу-счетов



13 июня группа компаний «ЮгСтройИнвест» заключила со Сбербанком договор по проектному финансированию строительства дома в микрорайоне «Красный Аксай». Сумма соглашения составляет 743 миллиона рублей. При этом у покупателей впервые появится возможность приобрести жилье с помощью защищенных счетов «эскроу».



На данный момент недвижимость в 19 литере микрорайона «Красный Аксай» от самого крупного застройщика на юге России - «ЮгСтройИнвест» уже продается с использованием этой технологии. Она подразумевает под собой специальный счет, на которой дольщики вносят средства за покупку недвижимости. Деньги блокируются до момента, пока здание полностью не будет завершено. При этом застройщик получит их, только после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.







Стоит отметить, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» внимательно следит за всеми законодательными изменениями и подготовила все необходимые инструменты для работы в новых законодательных условиях. И на данный момент, помимо литера 19 в микрорайоне «Красный Аксай» с помощью данной формы расчетов квартиру можно приобрести в домах 4/1 и 4/2 экорайона «Вересаево».



При этом «ЮгСтройИнвест», который является застройщиком этих жилых комплексом, является одним из крупнейших в России и лидирует на всем юге страны. «Красный Аксай» строится на берегу реки Дон и отличается полноценным и масштабным благоустройством. Для удобства жильцов в микрорайоне установили площадки для детей и занятия спортом, оборудовали аллею для прогулок с красивым фонтаном, а также выделили зоны для активного отдыха и барбекю. Уже введен в эксплуатацию детский садик и ударными темпами строится школа на более чем 1000 учеников.



Экорайон «Вересаево» — это молодой проект застройщика в Ростове-на-Дону. Его главная особенность – комфортное и продуманное благоустройство с масштабным озеленением, уютными аллеями и просторными дворами, где будет удобно как детям, так и взрослым. Сейчас на территории строится шесть домов, детский сад с ясельными группами на 300 мест и две подземные парковки. Проект предусматривает второй детский садик и школу на почти 1500 учащихся. Кроме того, «Вересаево» обзаведется собственной поликлиникой. Стоит добавить, что экорайон расположен рядом с местом, где в будущем появится большой городской парк. Это станет прекрасным дополнением ко всем плюсам «Вересаево» и создаст ту спокойную и успокаивающую атмосферу, который не хватает в крупном современном мегаполисе.







