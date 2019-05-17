В Ростове-на-Дону стартовали продажи квартир в 4-м кластере экорайона «Вересаево»



По словам заместителя начальника отдела продаж «ЮгСтройИнвест-Дон» Юлии Русиной, только на старте действуют уникальные условия на приобретение жилья. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» предоставляет своим покупателям скидку до 3 000 рублей с каждого квадратного метра. При покупке квартиры ростовчане смогут сэкономить до 300 000 рублей.



Новые дома будут расположены рядом со строящимся детским садом на 300 мест, большим школьным комплексом на 1 434 учащихся и поликлиникой с пунктом скорой медицинской помощи. Из окон с панорамным остеклением будет открываться живописный вид на цветущую прогулочную аллею с оригинальными арт-объектами и зонами отдыха.



Придомовая территория будет благоустроена, установлены детские и спортивные площадки, подземный паркинг.







В новом микрорайоне группа компаний «ЮгСтройИнвест» воплотит не только ставшую уже традиционной концепцию комплексной застройки, но и создаст уникальное благоустройство. Зеленые скверы, бульвары и аллеи будут окружать жилые дома, что создаст настоящий эффект пребывания за городом, при том, что до центра города можно добраться всего за 15 минут.



Застройщик «Вересаево», группа компаний «ЮгСтройИнвест», сегодня является лидером строительства на Юге России и одним из крупнейших застройщиков страны. Она стала первой строительной компанией в Ростовской области, которая по инициативе генерального директора Юрия Ивановича Иванова откликнулась на предложение властей поучаствовать в решении проблемы обманутых дольщиков и на сегодняшний день уже смогла обеспечить жильем 76 таких семей. Еще 449 получат квартиры в микрорайоне «Красный Аксай» летом этого года, а в декабре при сдаче первых двух литеров в «Вересаево» крышу над головой обретут 195 участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Всего же благодаря реализации проекта «Вересаево» 720 семей будут обеспечены жильем.