Суд перенес оглашение приговора Татьяне Быковской на 4 апреля

Фото: правительство РО.

Кущевский районный суд Краснодарского края перенес заседание по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Суд огласит приговор бывшей чиновнице 4 апреля, а не 27 марта, как было по плану.Напомним, Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий. Судебные разбирательства начались еще в мае 2022 года. Сначала перед судом предстал ее заместитель Станислав Беседовский. По версии следствия, бывшие чиновники помогли компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить масштабные контракты с региональным минздравом и несколькими медучреждениями. Уже в январе 2024 года сторона защиты добилась освобождения Беседовского из-под стражи. Судебный процесс прекратили из-за истечения срока давности дела.На последнем судебном заседании 18 марта Быковская выступила с последним словом. Экс-чиновница отказалась признавать свою вину и рассказала, что долгие годы трудилась для жителей Ростовской области.По каким причинам дату оглашения приговора изменили, не сообщается.