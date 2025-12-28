Новости
В Ростовской области сбили 15 беспилотников

В небе над Ростовской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 27 декабря.

Дроны сбили с 20:00 до 23:00. Всего на территории РФ было уничтожено 43 беспилотника.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили беспилотную опасность.
Фото: DonDay.ru.
